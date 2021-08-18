Uçakta yalnız İstanbul’da tek başına

Yumrukları ile herkesi şoka uğratan Marcao, uçakta tek başına kaldı. Türk oyuncuların saldırmaması için takımdan ayrı uçağa götürülen Brezilyalı futbolcu, İstanbul’da da evine yalnız gitti
Giresun deplasmanında mücadelenin 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kırmızı kart görüp apar topar soyunma odasına giderken, sonrasında ise takım arkadaşlarının büyük tepkisiyle karşılaştı. Yoldakimsenin konuşmadığıoyuncu, İstanbul'da datakımdan uzak tutuldu. İşte anbean yaşananlar:
SOYUNMA ODASI:
KEREM'DEN yana tavır alan kaptan Arda Turan ve diğer oyuncular, Marcao'nun bu hareketine çok sinirlendi. Soyunma odasında Marcao'nunüzerine yürümek isteyen bazıoyuncuları yardımcı antrenörlergüçlükle durdurdu. Brezilyalı oyuncu takımdan ayrı olarak havalimanına gönderildi.
ORDU-GİRESUN HAVALİMANI:
KIMSE Marcao ile konuşmazken, oyuncu tek başına uçağa gitti…
İSTANBUL HAVALİMANI:
UÇAKTA yalnız başına oturan Marcao'nun kimse yüzüne bile bakmadı. Krizin büyümesinden endişe eden kulüp yetkilileri, Giresun'danİstanbul'a dönüşte Marcao'nuntakımla bir araya gelmemesi içinyoğun çaba harcadı. İstanbul'a varıldığında da takım otobüsüne alınmadı ve kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı.
METİN OKTAY TESİSLERIİ
TAKIM arkadaşlarıyla arasına mesafe koyulması istenen oyuncunun dün Florya'dayapılan antrenmana dakatılmasına izinverilmedi.
'BUNUN BEDELİNİ ÖDEMELİ'
KEREM'E saldırısı sonrasında takım içinde kimse Marcao ile konuşmama kararı aldı. 25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için takım arkadaşları "Kerem'e yaptığı buhareketi affetmiyoruz!Bedelini ödemeli" görüşünü paylaşarak topu teknik heyete attı. Yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari direktör yardımcısı Hakan Balta dönüş yolunda sık sık oyuncuların yanına gidip sakinleştirici konuşmalar yaptı.
İŞTE O AN!
Olayın ardından Kerem'e sarılarak Marcao'nun atılışını izleyen Terim, Marcao'nun yüzünü bile görmek istemiyor. Deneyimli teknik adam, "Kerem bizim kıymetlimiz" diyerek oyuncusuna sahip çıkarken, verilecek cezaya da direkt dahli olacak.
AYNI TAKIMDA KAVGA EDENLER
Balotelli&Mancini: 2013'te Manchester City forması giyen Balotelli, antrenmanda Sinclair'a sert bir müdahalede bulundu.
Teknik direktör Roberto Mancini ile İtalyan oyuncu herkesin gözü önünde itişti. Robben&Ribery: 2013-14'te Bayern Münih-Real Madrid maçında Robben ve Ribery, maçta tartıştı. Soyunma odasında Ribery, Roben'e yumruk attı. Melo&Riera: 2011'de G.Saray idmanında Melo'nun gelişine vurduğu top Riera'nın yüzüne geldi. Sözlü tartışma soyunma odasına da taşındı. Melo, kapıyı kilitleyip İspanyoloyuncuyu bir hayli hırpaladı. İbrahim Toraman&İbrahim Üzülmez: 2010-11'de Beşiktaş-A.Gücü maçında tartışan ikiliden Üzülmez, "Kimse banaküfredemez" dedi ve yumruk attı. Ibrahimovic&Onyewu: 2011'de Milan idmanında İbrahimovic ile Onyewu küfürleşmeye başladı. Takım arkadaşları olayları yatıştırmaya çalışsa da kavgaya engel olamadı. Arda&Caner: 2010-11'de Galatasaray idmanında Arda Turan ile Caner Erkin idmanda kavga etti, Caner'in dudağı patladı. Bowyer&Dyer: 2005'te Newcastle United evinde Aston Villa'ya 3-0 yenildikten sonra Newcastle takımından Bowyer ileDyer saha ortasında yumruklaştı. Barton&Tandy: 2004 yılbaşı partisinde M.City'den J.Tandy, Barton'un gömleğini sigarayla deldi. Barton da,Tandy'nin gözüne purosunu soktu.
Oyuncunun gözü yara aldı. Bilica&Caner: 2010'da F.Bahçe idmanında Bilica ve Caner Erkin tartıştı.
Topa sert giren Bilica, takım arkadaşı Caner ile sözlü bir münakaşaya girişti. Tartışma büyüyünceBrezilyalı oyuncu, Caner'in saçındançekti, takım arkadaşları ayırdı.