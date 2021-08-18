Vitor Pereira’dan 3-4-3 ve Samatta açıklaması! ’Fenerbahçe için gol atan forvet istiyorum...’

VİTOR PEREİRA: GOL ATAN BİR FORVET İSTİYORUM!

Gol atabilen, toplu ve topsuz oyunu iyi oynayabilen bir forvet oyuncusu istiyorum. Aslında bütün futbolcularımdan zeki ve futbolu bilen, takıma kalite katabilecek oyuncular olmalarını istiyorum. Çünkü ben güzel futbol oynanmasını istiyorum.

HJK Helsinki, fiziksel olarak iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Ligleri başladığı için avantaja sahipler. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor.

Vitor Pereira, basın toplantısında son soruya verdiği uzun cevabı başarıyla çeviren çevirmeni alkışladı.