Vitor Pereira’dan 3-4-3 ve Samatta açıklaması! ’Fenerbahçe için gol atan forvet istiyorum...’

Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Helsinki maçından önce açıklamalarda bulundu. Vitor Pereira, Samatta hakındaki eleştirilere yanıt verirken 'Özgüvenini yakalayınca Belçika'daki gibi golleri atmaya başlayacak.' dedi. Pereira, 3-4-3 taktiği için yapılan eleştirilere de cevap verdi.
'SAMATTA ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR ÖZGÜVENİ GELİNCE...'
'Elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü verdim. Ben dışarıdan gördüklerimden etkilenmem. Burada konuşulanları da dil yüzünden anlamıyorum. Samatta çok iyi çalışıyor, inanıyorum özgüveni yerine gelince çok gol atacak.
Elimde sihirli bir değnek yok. Gün gün hafta hafta seviyemizi arttıracağız. Kuvvetli bir takım olacağız. Futbol stresli bir şey. Futbol nedeniyle saçlarım dökülüyor.
Maça 3-4-3 olarak başlayıp maç içinde taktik değiştirebilirsiniz. Önemli olan futbolcuların sizi iyi anlamalarıdır.
'TRANSFER HERKES İÇİN ZOR BİR SÜREÇ...'
Transfer dönemi herkes için zordur. Yarışmacı bir takım kurmak için kulübümüz çok çalışıyor.
VİTOR PEREİRA: GOL ATAN BİR FORVET İSTİYORUM!
Gol atabilen, toplu ve topsuz oyunu iyi oynayabilen bir forvet oyuncusu istiyorum. Aslında bütün futbolcularımdan zeki ve futbolu bilen, takıma kalite katabilecek oyuncular olmalarını istiyorum. Çünkü ben güzel futbol oynanmasını istiyorum.
HJK Helsinki, fiziksel olarak iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Ligleri başladığı için avantaja sahipler. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor.
Vitor Pereira, basın toplantısında son soruya verdiği uzun cevabı başarıyla çeviren çevirmeni alkışladı.