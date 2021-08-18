Watford’un Fenerbahçe’ye Ozan Tufan için yaptığı teklif belli oldu! Kira 500 bin satın alma 7.5 milyon Euro

SABAH Spor'un dün okurlarına duyurduğu Ozan Tufan-Watford transferinde yeni detaylar ortaya çıktı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye son teklifini sundu. 26 yaşındaki milli orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için 500 bin Euro önerirken, sözleşmeye 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi koymayı kabul etti. Ozan Tufan, İngilizler ile prensip anlaşmasına vardı ve Fenerbahçe'nin vereceği kararı beklemeye başladı.

İNGİLTERE HEP HAYALİYDİ

Sarı-lacivertli kulüp, bu teklife şimdilik olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi. Teknik direktör Vitor Pereira, yönetime sunduğu raporda Ozan Tufan'ın gidişine onay verdi. Top artık Başkan Ali Koç'ta... Başkan, Ozan'ın geleceğiyle ilgili son kararı birkaç gün içerisinde İngilizler'e bildirecek. Başkan gidişe onay verirse, yıllardır konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen Ozan'ın, Premier Lig hayali de gerçekleşecek.

SABAH SPOR YAKIN TAKİPTE

'İşte Tufan Planı' başlığı ile transferi dün okurlarımıza duyurmuştuk. Ozan'ın transferi, taraftarın çok beklediği yeni golcü için de yer açılması anlamı taşıyor.

FORVETE ALTERNATİF OSAYI-SAMUEL

Bu arada Fenerbahçe'nın UEFA Avrupa Ligi playoff'unda yarın oynayacağı HJK Helsinki maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. Çalışmaya sakatlıkları devam eden Pelkas, Serdar Dursun ve Valencia katılmadı. Valencia'nın Helsinki karşısında da forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

Forvette alternatifsiz kalan, Samatta'nın Adana'daki performansından memnun olmayan Pereira; Bright Osayi-Samuel'i de bu bölge için denemeye aldı. Normalde sağ kanat bek oynayan Nijeryalı yıldız, Adana Demir maçının son bölümünde hücumda yer almıştı.