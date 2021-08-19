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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Ada hayaline kavuştu

VOLKAN DEMİR
Ada hayaline kavuştu

Fenerbahçe, uzun süredir İngiltere’ye gitmek isteyen Ozan Tufan’ı Watford’a kiraladı. Ada ekibi küme düşmezse, 7.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek

Yıllardır konuşulan İngiltere-Ozan Tufan transferi sonunda gerçekleşti. F.Bahçe'nin 26 yaşındaki milli oyuncusu, Premier Lig ekibi Watford'a kiralandı. Vitor Pereira'nın gidişine onay verdiği transfer, Başkan Ali Koç'un son sözüne kalmıştı. Koç da dün bu transfere yeşil ışığı yaktı. İlk olarak SABAH Spor'un duyurduğu ve iki gündür sayfalarında yer verdiği anlaşmaya göre Watford, Ozan'ı 1 milyon Euro bedelle kiralayacak. Zorunlu satın alma opsiyonu ise İngiliz ekibi küme düşmezse devreye girecek ve sarı-lacivertli kulübe 7.5 milyon Euro ödenecek. Milli yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda "Hayalim İngiltere'de futbol oynamak" demişti.

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