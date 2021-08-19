UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandan beraberlikle döndü. Karşılaşmanın ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekibe, Randers takımı ikinci yarının başlarında Frederik Lauenborg ile karşılık vererek skoru eşitliğe taşıdı. Maçın geri kalan kısmında gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1'lik skorla berabere kapandı.
UEFA Avrupa Ligi play off mücadelesi kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Randers deplasmanında sahaya çıktı.
Play off turunun ilk mücadelesinde sarı-kırmızılı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçın 26. dakikasında Mostafa Mohamed'in asistiyle yakaladığı pozisyonu gole çevirerek takımının ilk yarıyı önde tamamlamasını sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise dakikalar 54'ü gösterdiğinde Frederik Lauenborg sahneye çıkarak Randers'in ilk, maçın 2. golünü kaydetti ve skoru eşitliğe taşıdı.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz maçın sonlarına doğru Feghouli ile önemli bir gol poziyonunu değerlendiremedi ve mücadele uzatma sürelerinin ardından 1-1'lik skorla noktalandı.
Böylelikle Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında deplasmandan 1 puanla döndü.