Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kimler ve BJK kaçıncı torbada?

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım durumunda. Şampiyonlar Ligi kura çekimi henüz gerçekleştirilmemişken Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri merak konusu oldu. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille de bulunuyor. Öte yandan, Avrupa'nın dev kulüpleri de BJK'nin olası rakipleri arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş kaçıncı torbada bulunuyor? İşte, detaylar