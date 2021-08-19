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Giriş Tarihi: 19.8.2021

‘Bize kimse Racon kesemez!’

‘Bize kimse Racon kesemez!’
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Giresun'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao hakkında açıklamalarda bulundu. Olayları yakından takip ettiğini söyleyen Elmas, "Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda kendi hevesleri için alınması istenen aksiyonları, kimse Galatasaray'a dikte edemez. Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmesiydi. Oyuncumuz zaten gerekli açıklamayı yaptı. Biz, hocamızla, takım kaptanlarımızla görüşerek gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın" dedi.

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‘Bize kimse Racon kesemez!’
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