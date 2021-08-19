Devlet Hastanelerinde PCR testi ücretli mi? Özel hastanelerde PCR testi ücreti ne kadar?

Başkan Erdoğan liderliğinde bugün yapılan kabine toplantısında aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlarından ve ek olarak uçak-otobüs yolculuklarında yine aşı olmayanlardan PCR testi isteneceği açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Devlet Hastanelerinde PCR testi ücretli mi ve Özel hastanelerde PCR testi ücreti ne kadar? sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Merak konusu olan devlet hastanesi ile özel hastane PCR testi ücretlerine ilişkin detaylar şöyle;
Bugünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan yüz yüze eğitim kapsamında bu testlerin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağının altını çizdi.
Özel hastanelerde ise hastaneye göre değişmekle birlikte ortalama 250 TL civarında bir ücret talep ediliyor.
Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarda PCR testi kararına ilişkin şu detaylar yer aldı.
Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.