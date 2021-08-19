Erol Bulut Beşiktaş maçında iddialı! "İstediğimiz sonucu..."

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI DAHA AZ HATA YAPARAK İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Cumartesi günü, son şampiyon Beşiktaş ile kendi sahalarında önemli bir maça çıkacaklarını belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Geçen hafta Fatih Karagümrük'e karşı istemediğimiz ve hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. İkinci yarı özellikle 10 kişi kalmamıza rağmen iyi mücadele ettik. Maçın ikinci yarısındaki oyundan mutlu oldum. Geçen haftaki maçta yaptığımızda hatalara çalıştık. İnşallah bu hafta oynayacağımız Beşiktaş maçında daha az hata yaparak ve yakaladığımız pozisyonları da daha iyi değerlendirerek istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Beşiktaş maçı önemli bir maç ama lig uzun bir maraton sadece Beşiktaş maçı değil her maç bizim için önemli. Son senenin şampiyonuna karşı oynayacağız. Onlar da iyi bir başlangıç yaptı ama biz rakibe bakmadan kendi önümüze bakacağız ve iyi bir sonuç almaya çalışacağız" dedi





"TARAFTARLARIMIZI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş karşısında kırmızı-siyahlı taraftarları da yanlarında görmek istediklerini söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yaklaşık bir buçuk yıldır taraftarsız futbol oynanıyor. Bu durum, futbolcular için de bizler için de dezavantaj. Özellikle kendi evinizde oynadığı zaman bu daha çok dezavantajlı oluyor. Futbol taraftar olunca güzel. Bir futbolcu taraftar olunca daha iyi coşuyor daha iyi oynuyor. O yüzden taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah çok sayıda taraftarımız Beşiktaş maçında yanımızda olur" ifadelerine yer verdi.