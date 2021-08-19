Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe HJK Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 19.8.2021 09:01 Son Güncelleme: 19.8.2021 09:01

Fenerbahçe HJK Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maçı canlı yayın kanalı

Fenerbahçe HJK Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maçı canlı yayın kanalı

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Süper Lig temsilcimiz Fenerbahçe, HJK Helsinki ile yeşil sahada bir araya gelecek. Süper Lig’in yeni sezonunda çıktığı ilk maçı galibiyetle noktalayan sarı-lacivertli takım rakibi HJK Helsinki karşısında mutlak galibiyet için mücadele edecek. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe HJK Helsinki maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek Fenerbahçe HJK Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. Merak edilen Fenerbahçe HJK Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu mücadelesinde HJK Helsinki takımıyla kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı televizyonlarından takip edecek olan futbolseverler Fenerbahçe HJK Helsinki maçı canlı yayın kanalına ilişkin detayları Fenerbahçe HJK Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aranıyor.

FENERBAHÇE HJK HELSİNKİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe HJK Helsinki maçı canlı yayın kanalı ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - HJK Helsinki maçında ilk düdük 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21:45'te çalacak. Mücadele TV8 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE-HJK HELSİNKİ MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin teknik direktörü Toni Koskela, futbolda her zaman her şeyin olabileceğini ve turu geçmek için mücadele edeceklerini söyledi.



Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fin teknik adam, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Birçok önemli oyuncusu var ama futbolda her zaman her şey olabilir. Herkesin şansı var. Bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Toni Koskela, "Liginiz uzun bir süre önce başladı. Fenerbahçe ise ikinci resmi maçına çıkacak. Bu sizin için bir avantaj mı?" sorusuna ise, "Küçük bir avantaj olarak görebiliriz. Daha önce lige başlamış olup olmamız çok önemli değil. Fenerbahçe'nin kalitesini biliyoruz." şeklinde konuştu.

Koskela, eksik oyuncularıyla ilgili gelen bir soruya ise, "İki sakat oyuncumuz var ama kimler olduğunu söylemek istemiyorum." yanıtını verdi.



Tim Sparv: "Kolay bir maç olacağını düşünüyorlar ama biz mücadele edeceğiz"

HJK Helsinki'nin takım kaptanı Tim Sparv da zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Sparv, "Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var, bir çok oyuncusunu tanıyorum. Luis Gustova ve Mesut Özil'i biliyorum. Novak ile Danimarka'da birlikte oynadık. Kağıt üzerinde Fenerbahçe favori. Kolay bir maç olacağını düşünüyorlar ama biz mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Fenerbahçe HJK Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maçı canlı yayın kanalı
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