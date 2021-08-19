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Giriş Tarihi: 19.8.2021 09:02 Son Güncelleme: 19.8.2021 09:02

Fenerbahçe'nin UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Fenerbahçe’nin UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile eşleşti. Sarı lacivertliler, turu geçtiği takdirde adını UEFA Avrupa Lig gruplarına yazdıracak. Bu noktada, Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve ne zaman konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe'nin Helsinki maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.

Haydi Fenerbahçe! Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grupları öncesinde Play-Off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile eşleşti. İki maç üzerinden oynanacak olan turu geçen takım, UEFA Avrupa Ligi gruplarına ismini yazdıracak. Sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin Helsinki maçı hakkındaki araştırmalara şimdiden başladı. Bu doğrultuda, Fenerahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Fenerbahçe Helsinki maçı canlı yayın kanalı ve son gelişmeler

FENERBAHÇE HJK HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.

Mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını yine Fransa Futbol Federasyonu'nda Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jérémie Pignard.

Fenerbahçe - Helsinki maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TV8 ekranlarında yayınlanacak ve şifresiz olacak.

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Fenerbahçe'nin UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?
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