Fenerbahçe’nin yeni transferi Min-jae Kim’in lisansı çıktı!

Fenerbahçe'nin Çin ekibi BJ Guoan'dan bedelsiz transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin lisansı çıkarıldı. Sarı-lacivertliler için görüşmelere gelen Güney Koreli futbolcunun transferinin resmi olarak açıklanması eski kulübüyle olan evrak işlerinden dolayı uzun sürmüştü.
24 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde Antalyaspor maçında oynayabilecek.
SAMATTA LİSTEYE GİREMEDİ!
UEFA'nın Finansal Fair Play şartları ve satmadan alamazsın yasağı nedeniyle transferde sıkıntılı olan Fenerbahçe'de Helsinki maçı öncesi tartışılan bir olay yaşandı. Sarılacivertliler şu an için elindeki tek forvet olan Samatta'yı, UEFA'ya gönderdiği Helsinki maçı listesine FFP kuralları gereği yazamadı.
MİN-JAE KİM DE HELSİNKİ MAÇINDA YOK
Sakat olan Pelkas'ın yanı sıra Avrupa'daki maçlar için lisansları yetişemeyen Min-Jae Kim ve Burak Kapacak da listede kendine yer bulamadı. Sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Serdar Dursun ile Enner Valencia ise listedeki yerini korudu.