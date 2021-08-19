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Giriş Tarihi: 19.8.2021 11:35 Son Güncelleme: 19.8.2021 12:19

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-jae Kim'in lisansı çıktı!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Min-jae Kim’in lisansı çıktı!

Fenerbahçe'de yeni transfer Min-jae Kim'in lisansı çıkarıldı. Güney Koreli oyuncu Antalyaspor maçında forma giyebilecek. Oyuncunun eski kulübüule olan evrak işlemleri sebebiyle resmi açıklaması geciktiğinden dolayı lisansı Avrupa maçların için yetiştirilememişti. Min-Jae Kim, Helsinki maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Çin ekibi BJ Guoan'dan bedelsiz transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin lisansı çıkarıldı. Sarı-lacivertliler için görüşmelere gelen Güney Koreli futbolcunun transferinin resmi olarak açıklanması eski kulübüyle olan evrak işlerinden dolayı uzun sürmüştü.

24 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde Antalyaspor maçında oynayabilecek.

SAMATTA LİSTEYE GİREMEDİ!

UEFA'nın Finansal Fair Play şartları ve satmadan alamazsın yasağı nedeniyle transferde sıkıntılı olan Fenerbahçe'de Helsinki maçı öncesi tartışılan bir olay yaşandı. Sarılacivertliler şu an için elindeki tek forvet olan Samatta'yı, UEFA'ya gönderdiği Helsinki maçı listesine FFP kuralları gereği yazamadı.

MİN-JAE KİM DE HELSİNKİ MAÇINDA YOK

Sakat olan Pelkas'ın yanı sıra Avrupa'daki maçlar için lisansları yetişemeyen Min-Jae Kim ve Burak Kapacak da listede kendine yer bulamadı. Sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Serdar Dursun ile Enner Valencia ise listedeki yerini korudu.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-jae Kim'in lisansı çıktı!
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