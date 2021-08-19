Fenerbahçe’nin yeni transferi Min-jae Kim’in lisansı çıktı!

MİN-JAE KİM DE HELSİNKİ MAÇINDA YOK

Sakat olan Pelkas'ın yanı sıra Avrupa'daki maçlar için lisansları yetişemeyen Min-Jae Kim ve Burak Kapacak da listede kendine yer bulamadı. Sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Serdar Dursun ile Enner Valencia ise listedeki yerini korudu.