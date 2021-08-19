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Giriş Tarihi: 19.8.2021 09:40 Son Güncelleme: 19.8.2021 09:40

Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Randers’a konuk olacak. Galatasaray, Randers’i ilk maçta mağlup edip İstanbul’da oynanacak olan rövanş mücadelesine avantajlı dönmek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmada Galatasaray’ın yeni transferleri, Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson forma giyemeyecek. Diğer tarafta Marcao’da bu maçta sahada olmayacak. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu Randers Galatasaray maçı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar;

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Galatasaray, Randers ile karşı karşıya gelecek. Avrupa macerasına bu yıl Şampiyonlar Ligi elemeleri ile başlayan aslan, PSV'ye mağlup olunca yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bu akşam oynanacak kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve son gelişmeler…

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması olan Randers Galatasaray maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele, Star TV'den canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.

Danimarka Süper Ligi'nde tarihinde hiç şampiyonluğu bulunmayan Randers, geçen sezon Danimarka Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne kaldı. Bu sezona ise iyi başlayan takım, Thomas Thomasberg yönetiminde ilk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle toplamda 10 puana ulaşıp zirvede yer aldı.

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Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
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