UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Galatasaray, Randers ile karşı karşıya gelecek. Avrupa macerasına bu yıl Şampiyonlar Ligi elemeleri ile başlayan aslan, PSV'ye mağlup olunca yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bu akşam oynanacak kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve son gelişmeler…