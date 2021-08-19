UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Galatasaray, Randers ile karşı karşıya gelecek. Avrupa macerasına bu yıl Şampiyonlar Ligi elemeleri ile başlayan aslan, PSV'ye mağlup olunca yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bu akşam oynanacak kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve son gelişmeler…
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması olan Randers Galatasaray maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
Mücadele, Star TV'den canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.
Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.
Danimarka Süper Ligi'nde tarihinde hiç şampiyonluğu bulunmayan Randers, geçen sezon Danimarka Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne kaldı. Bu sezona ise iyi başlayan takım, Thomas Thomasberg yönetiminde ilk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle toplamda 10 puana ulaşıp zirvede yer aldı.