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Giriş Tarihi: 19.8.2021 09:12 Son Güncelleme: 19.8.2021 09:14

Galatasaray'da gündem Pablo Galdames

Galatasaray’da gündem Pablo Galdames

Süper Lig'e Giresunspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Kırmızılıların Arjantin'in köklü kulüplerinden Velez Sarsfield'de forma giyen ve bonserivisi elinde bulunan Şilili Pablo Galdames'i gündemine aldığı iddia edildi.

Transferde Aliou Dieng, Gedson Fernandes gibi oyuncuların peşinden koşan Galatasaray bu transferleri henüz imza aşamasına getiremedi. Bu sırada İtalyan basınından da bir iddia geldi.

Ünlü gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Velez Sarsfield ile kontratı sona eren ve boşa çıkan Pablo Galdames'in peşinde.

Şilili yıldızın bonservisinin bulunmaması Aslan'ı cezbediyor ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var. 3 İtalyan takımı daha başarııl ön liberoyu gündemine almış durumda. Galdames'in ilk tercihinin Serie A olduğu ancak Cimbom'dan gelen teklifi de göz ardı edemediği belirtildi.

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Galatasaray'da gündem Pablo Galdames
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