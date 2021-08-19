Galatasaray’da gündem Pablo Galdames

Transferde Aliou Dieng, Gedson Fernandes gibi oyuncuların peşinden koşan Galatasaray bu transferleri henüz imza aşamasına getiremedi. Bu sırada İtalyan basınından da bir iddia geldi.

Ünlü gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Velez Sarsfield ile kontratı sona eren ve boşa çıkan Pablo Galdames'in peşinde.

Şilili yıldızın bonservisinin bulunmaması Aslan'ı cezbediyor ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var. 3 İtalyan takımı daha başarııl ön liberoyu gündemine almış durumda. Galdames'in ilk tercihinin Serie A olduğu ancak Cimbom'dan gelen teklifi de göz ardı edemediği belirtildi.