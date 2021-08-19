‘Gardaşım’ Trabzonspor’da

Siopis’i 3 yıllığına kadrosuna katan bordo-mavililer, Alanyaspor’a 1 milyon Euro ödeyecek. Karşılamada İngilizce ‘İyi şanslar’ diyen taraftara, Türkçe ‘Teşekkürler gardaşım’ diyen Yunan orta saha gönülleri fethetti
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda orta sahada rekabeti artıracak bir ismin takıma kazandırılması için 1 haftadır görüşme halinde olunan Manolis Siopis'in transferi sonuçlandırıldı. Bordo- mavililer, 27 yaşındaki defansiforta saha oyuncusu içinAlanyaspor'a 3 taksithalinde 1 milyon Eurobonservis bedeli ve sonrakisatıştan yüzde 20pay ödeyecek.
YILLIK 700 BİN EURO MAAŞ
Özel uçakla dün 16.45'te Trabzon'a inen Yunan oyuncuyu havalimanında kalabalık bir basın grubu karşıladı. Trabzon'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Siopis bu sırada bir taraftarın İngilizce, "İyi şanslar Siopis" diye seslenmesine, "Teşekkürlergardaşım" diye cevap verdi. KAP'a Siopis'in yıllık 700 bin Euro maaş verileceği açıklandı.
PLANIMIZ HAZIR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma maçı öncesi konuştu. Sabırlı oyun sergileyeceklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Savunmada da hücumda da rakibe göre planlamalar yapıyoruz. Oyun stillerinin de bizim gibi olduğunu düşünüyoruz. Çok kaliteli bir takım. Özellikle Avrupa'da deneyimleri daha fazla ama bizim de planlarımız var" dedi.