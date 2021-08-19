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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Gol atan forvet istiyorum!

Gol atan forvet istiyorum!

Portekizli hoca, Başkan’ın bu transfer için çalıştığını belirtpi , “Gol atan, bitirici vuruşu iyi olan bir forvet istiyorum. Toplu topsuz iyi oynayan, kuvvetli, dengeli, ofansif zeka katacak oyuncular tercihim” dedi

Avrupa Ligi play-off'unda Helsinki ile oynanacak maç öncesi basının karşısına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, en çok merak edilen konuya açıklık getirdi. Samatta'nın Adana Demir maçında kaçırdığı goller ve Serdar Dursun'un da sakatlığı sonrası taraftarın da merakla beklediği golcü konusu Portekizli'ye soruldu. Pereira "Nasıl bir forvet istiyorsunuz" sorusu için "Gol atan, bitirici vuruşu iyi olan bir forvet istiyorum. Toplu topsuz iyi oynayan, kuvvetli, dengeli, ofansif olarak zeka katacak oyuncular tercih ediyorum" yanıtını verdi. Başkan Ali Koç'un konuyla ilgili çalıştığını da söyledi.

'RİTİM OLARAK BİZDEN DAHA İYİLER'
Helsinki karşısında ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım olarak iyi bir futbol oynuyoruz ama fiziksel olarak güçlü ve organize bir ekiple karşılaşacağız. Ligleri erken başladığı için ritim olarak bizden daha iyi durumdalar. Forvetteki eksikliğe karşı çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Agresif, baskılı, topu tutan, topu kaybettiğinde reaksiyon gösteren bir takım olmak istiyoruz."

ATMOSFER İÇİN SABIRSIZIM
ATTİLA Szalai bugünkü maçta ayrı bir heyecan yaşıyor. Geçen sezonun devre arasında gelen ve pandemi kuralları nedeniyle maçlar seyircisiz oynandığından bugün ilk kez Kadıköy'de taraftarın önüne çıkacak olan Macar stoper, "Çok heyecanlıyız. Stadın atmosferini görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Szalai, hedeflerinin mümkün olduğunca başarı gösterip, kupalar kazanmak olduğunu da söyledi.

SAMATTA LİSTEYE GİREMEDİ!
UEFA'NIN Finansal Fair Play şartları ve satmadan alamazsın yasağı nedeniyle transferde sıkıntılı olan Fenerbahçe'de Helsinki maçı öncesi tartışılan bir olay yaşandı. Sarılacivertliler şu an için elindeki tek forvet olan Samatta'yı, UEFA'ya gönderdiği Helsinki maçı listesine FFP kuralları gereği yazamadı. Sakat olan Pelkas'ın yanı sıra TFF'den lisansları çıkmayan Min-Jae Kim ve Burak Kapacak da listede kendine yer bulamadı. Sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Serdar Dursun ile Enner Valencia ise listedeki yerini korudu.

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