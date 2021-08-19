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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Kaan Ayhan için şartlar zorlanıyor

Kaan Ayhan için şartlar zorlanıyor
Beşiktaş stoper transferinde listenin ilk sırasına aldığı milli futbolcu Kaan Ayhan için öncelikli olarak kulübü Sassuolo ile anlaşmaya çalışıyor. Kaan ile henüz temasa geçmeyen Kartal'ın kiralama talebine "Ret" yanıtı veren Sassuolo, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 6 milyon Euro talep etti. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekerek taksitle ödemek istiyor. Kara Kartal, bu transferde olumlu sonuç alamazsa Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Beşiktaş Serdar'ı da bonservis bedeli ödemeden almak istiyor.

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Kaan Ayhan için şartlar zorlanıyor
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