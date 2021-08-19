Kaan Ayhan için şartlar zorlanıyor

Beşiktaşstoper transferinde listenin ilk sırasına aldığı milli futbolcu Kaan Ayhan için öncelikli olarak kulübü Sassuolo ile anlaşmaya çalışıyor. Kaan ile henüz temasa geçmeyen Kartal'ın kiralama talebine "Ret" yanıtı verenSassuolo, 26 yaşındaki oyuncununbonservisi için 6 milyon Euro talep etti. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekerek taksitle ödemek istiyor. Kara Kartal, bu transferde olumlu sonuç alamazsa Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Beşiktaş Serdar'ı da bonservisbedeli ödemeden almak istiyor.