Konyaspor Teknik Direktörü Palut'tan transfer sözleri: "Forvet transferi..."

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 3 puanla lige başlamalarının olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Bu hafta Medipol Başakşehir ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Palut, "Ligimizin iyi takımlarından biri, saha içi organizasyonları iyi ve bir oyun planları var. Ciddi bir rakip, pazar günü önemli bir maç olacak. Şu anda eksik oyuncumuz yok, çalışmalarımızı tam kadro sürdürüyoruz. Pazar günü, uzun süre sonra seyircimizin önünde maç yapacağız. Aynı zamanda benim için de seyircili ilk karşılaşmam olacak. İnşallah güzel bir mücadele ve sonuçla taraftarımızı mutlu ederiz." diye konuştu.

Palut, Konyaspor'un futbolcu üzerine oyun kurgulayan takım yapısına sahip olmadığını belirterek, sahada birlikte hareket edebildikleri ve taktik disipline bağlı kaldıkları sürece rakiplere üstünlük kurma şanslarının olacağını vurguladı.

Bir basın mensubunun performansıyla ilgili sorusu üzerine Palut, "Ben maç maç bakıyorum. Hep daha iyisini istiyoruz. Konyaspor ve bizim adımıza olumlu görünen adımlar var. Bunu daha da geliştirmenin çalışması içerisindeyiz. Takım ve kendi adımıza bunu daha da ilerletiriz. Saha içerisinde bir planı, organizasyonu uygulamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR FORVET BEKLENTİMİZ KESİNLİKLE OLACAK"

İlhan Palut, transfer çalışmalarının da sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bir forvet beklentimiz kesinlikle olacak. Bunun yanında bir yabancı kanat oyuncusu da transfer edebiliriz. Transferin bir sürü parametresi var. Bazen ilk etapta gittiğiniz oyuncular çok zor olabilir. Önemli olan mevkisel anlamda takım oluşumumuz. Bugün itibarıyla 2 bölgeye ihtiyacımız var. Aslında verimli bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Konyaspor'a katkı sağlayacak oyuncuları takımımıza kattık."

-ABDÜLKERİM BARDAKCI: "TAKIMDA KALMAK İSTİYORUM"

Yeşil-beyazlı takımın kaptanı Abdülkerim Bardakcı ise sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Kulübün 100. yılını kutlayacağı için bu sezonun özel olduğunu ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Bu yıl en üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Çok iyi bir takım olduk. Bu yıl yenemeyeceğimiz takım yok. İkinci haftayı da 3 puanla tamamlarız." diye konuştu.

Abdülkerim Bardakcı, sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Şu an her şey olumlu ilerliyor. Takımda kalmak istiyorum. Uzun yıllar bu formaya hizmet etmeyi umuyorum. Bu takımın kaptanı olmak gurur ve onur verici. İnşallah burada efsane olarak kalabilirim." diye konuştu.