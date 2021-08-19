Michy Batshuayi'den dikkat çeken Sergen Yalçın itirafı! "Gollerini izleyeceğim..."

"BEŞİKTAŞ'I İLERİYE DÖNÜK HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIM OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİM"

Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou'yla transfer sürecinde sıkça görüştüklerini hatırlatan Belçikalı yıldız, "N'Koudou bana iyi bir takımımız olduğundan bahsetmişti. İleriye dönük hedefleri olan, planları olan bir kulüp olduğunu biliyordum. Projesi olan bir takım olduğunu biliyordum. Ben de bu yüzden Beşiktaş'ı tercih ettim" diye konuştu.