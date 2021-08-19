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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Mourinho: Konferans değil Şampiyonlar Ligi

Mourinho: Konferans değil Şampiyonlar Ligi

Roma’nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, bugün karşılaşacakları Trabzonspor’a övgü üstüne övgü yağdırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında bugün Trabzonspor'la karşılaşacak Roma'nın hocası Jose Mourinho, bordo-mavililerin ne yapacağını bilen, organize bir takım olduğunu belirtti. Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Herkes Konferans Ligi gibi düşünüyor ama bu Şampiyonlar Ligi maçı havasında olacak. Trabzonspor'a bakınca tarih görüyorum, şampiyon ve organize bir takım görüyorum. Ne yapacaklarını iyi bilen bir oyuncu grubu var. Bize göre çok tecrübeliler. Rakibimize saygı duyuyoruz."

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Mourinho: Konferans değil Şampiyonlar Ligi
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