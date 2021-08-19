Mourinho: Konferans değil Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında bugün Trabzonspor'la karşılaşacak Roma'nın hocası Jose Mourinho, bordo-mavililerin ne yapacağını bilen, organize bir takım olduğunu belirtti. Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Herkes Konferans Ligi gibi düşünüyor ama bu Şampiyonlar Ligi maçı havasında olacak. Trabzonspor'a bakınca tarih görüyorum, şampiyon ve organize bir takım görüyorum. Ne yapacaklarını iyi bilen bir oyuncu grubu var. Bize göre çok tecrübeliler. Rakibimize saygı duyuyoruz."