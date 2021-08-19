Sivasspor Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı izle

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde Kopenhag ile yeşil sahada bir araya geliyor. Kırmızı - beyazlı temsilcimiz mutlak galibiyet parolasıyla kıyasıya mücadele için hazır. Diğer taraftan müsabakayı televizyondaki canlı yayından takip edecek olan sporseverler Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek "Sivasspor Kopenhag maçı canlı izle" şeklinde araştırmalar yoğun olarak sürüyor.
UEFA Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı ve play off turu mücadelesine ilişkin tüm son dakika detayları şöyle;
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Mykola Balakin, Volodymyr Volodin, Valentyn Kutsev (Ukrayna)
DEMİR GRUP SİVASSPOR XI: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James
KOPENHAG XI: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel, Wind, Daramy