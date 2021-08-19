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Giriş Tarihi: 19.8.2021 22:55 Son Güncelleme: 19.8.2021 23:09

Son dakika: Fatih Terim'den Marcao'nun cezasına tepki! Gedson Fernandes sözleri...

Son dakika: Fatih Terim’den Marcao’nun cezasına tepki! Gedson Fernandes sözleri...

Son dakika... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda Fatih Terim, Marcao'ya verilen cezanın maç saatinde açıklanmasına tepki gösterdi. Öte yandan deneyimli teknik adam, Gedson Fernandes transferinde de son noktayı koydu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Randers ile karşılaştı. Danimarka ekibine karşı 1-0'lık üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda yediği golle sahada 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Fatih Terim, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun PFDK tarafından açıklanan cezasının maç saatinde açıklanmış olmasına tepki gösterdi.

Öte yandan Fatih Terim, Beşiktaş ile transfer yarışında bulunduğu Gedson Fernandes'in transferine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Fatih Terim'in sözleri...

Galatasaray olarak ceza kararlarının maç günü açıklanmasına alışkanız. Bazen gece, bazen maç saatinde açıklarlar. Ne düşündüklerini bilemem. Schalke maçı öncesi de böyle bir şey olmuştu. Konuyla ilgili yarın başkanın basın toplantısı var, gerekenleri söyleyecektir.

Randers'tan daha iyi bir takımız. Oyun içinde 1-0'dan sonra 2'inci golü bulabilirdik olmadı. Çalışmış olmamıza rağmen taçtan gol yedik, 1-1 oldu. Biraz yorgunluğumuz ortaya çıktı. 3 deplasman, seyahat kolay değil. İstanbul'da turu geçeceğimizi düşünüyorum.

Gedson'u sadece biz istemiyoruz. Başkalarının da istediğini duyuyoruz. Benfica göndereceği takdirde Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok. Ancak göndermek istemiyorlar.

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Son dakika: Fatih Terim'den Marcao'nun cezasına tepki! Gedson Fernandes sözleri...
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