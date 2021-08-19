Son dakika: Fatih Terim’den Marcao’nun cezasına tepki! Gedson Fernandes sözleri...

Fatih Terim'in sözleri...

Galatasaray olarak ceza kararlarının maç günü açıklanmasına alışkanız. Bazen gece, bazen maç saatinde açıklarlar. Ne düşündüklerini bilemem. Schalke maçı öncesi de böyle bir şey olmuştu. Konuyla ilgili yarın başkanın basın toplantısı var, gerekenleri söyleyecektir.