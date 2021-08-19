Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...
Giriş Tarihi: 19.8.2021 15:36 Son Güncelleme: 19.8.2021 15:44

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanmasından sonra limitlerde biraz olsun rahatlama oldu. Fenerbahçe taraftarı büyük bir özlemle forvet transferini bekliyor. Fransa'dan Fenerbahçe'ye güzel haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertlilerde geçen sezon kaçan şampiyonluğun en büyük sebebi golcülerin formsuzluğu olarak görülüyor. Bu sene de aynı problemi yaşamak istemeyen Fenerbahçe; golcü sorununu kısa süre içinde çözmek istiyor. Moussa Dembele için güzel haber geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Enner Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlıkları sonrasında Samatta da, UEFA listesinde yer almadı. Samatta, bu akşamki Helsinki karşılaşmasında forma giyemedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Sarı lacivertliler Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Adana ekibini Mesut Özil'in tek golüyle mağlup eden Fenerbahçe'de Samatta eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Fenerbahçe'nin forvet takviyesi için en ciddi adaylardan biri de Moussa Dembele! Sörloth ve Bakambu da diğer adaylar arasında yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Eğer Bakambu, kulübüyle bonservis sorununu çözerse yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Bakambu ile Bejing Guan arasındaki sözleşme 2022'nin Ocak ayında sona erecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

SON DAKİKA: LYON'UN DEMBELE KARARI! YENİ FORVET...

Fransa Ligue 1'de Angers'a 3-0 mağlup olan Lyon'da Marcelo'nun ardından yeni radikar kararlar yolda.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

AOUAR, CORNET VE SLİMANİ İÇİN DE TEKLİF BEKLİYORLAR!

Fransız ekibi Dembele'nin yanı sıra Aouar, Cornet ve Slimani gibi oyuncular için de teklif bekliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Fenerbahçe 'nin bir süredir gündeminde yer alan Moussa Dembele'nin kulübü Lyon'da ortalık karıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Fransız ekibi, ligde ilk hafta Brest ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Angers'a 3-0 kaybedince yönetim harekete geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Başkan Aulas'ın direktifiyle kadroda büyük bir operasyon için kollar sıvandı. Fransa'daki transfer döneminin kapanmasına 11 gün kala stoper Marcelo'nun sözleşmesi feshedildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Ayrıca yönetim, Moussa Dembele, Houssem Aouar, Maxvel Cornet ve İslam Slimani gibi oyunculara gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Dembele için Fenerbahçe zaten girişimlere başlamıştı. İngiliz ve Fransız basınına göre Aouar da Arsenal'a gidebilir.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Lyon, bu operasyon çerçevesinde Dembele transferinde Sarı-Lacivertliler'den Pelkas'ın yanı sıra Gustavo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...
OZAN TUFAN FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ! ZORUNLU MADDE...
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a 500 bin Euro bedelle kiraladı. Sözleşmede 6.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi var. Bu madde Watford küme düşmezse devreye girecek.
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.

Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...
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