Son dakika: Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın Watford’a transfer olduğunu açıkladı

"YOLUN AÇIK OLSUN OZAN TUFAN"

Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan" ifadeleri kullanıldı.

WATFORD DA TRANSFERİ AÇIKLADI

İngiliz ekibi Watford'dan yapılan açıklamada da "Fenerbahçe'nin, Türk Milli Takımı'nda forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz" ifadelerine yer verildi.