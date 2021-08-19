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Giriş Tarihi: 19.8.2021 12:04 Son Güncelleme: 19.8.2021 12:23

Son dakika: Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Watford'a transfer olduğunu açıkladı

Son dakika: Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın Watford’a transfer olduğunu açıkladı

Son dakika haberi.. Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olduğunu resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan" denildi.

Son dakika haberi.. Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın Watford'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.

"YOLUN AÇIK OLSUN OZAN TUFAN"

Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan" ifadeleri kullanıldı.

WATFORD DA TRANSFERİ AÇIKLADI
İngiliz ekibi Watford'dan yapılan açıklamada da "Fenerbahçe'nin, Türk Milli Takımı'nda forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Watford'a transfer olduğunu açıkladı
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