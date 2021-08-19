Son dakika: Fenerbahçe sezonun ilk Avrupa macerasına Helsinki karşısında çıkıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren ve yeni sezona ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek başlayan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonundan sonra ilk Avrupa macerasına Finlandiya temsilcisi Helsinki karşısında çıkıyor.
Yeni sezona Vitor Pereira ile giren sarı-lacivertliler, 3-5-2 dizilişiyle yeni bir formasyona adım attı. Transfer dönemini ise oldukça sessiz geçiren Kanarya, Helsinki karşısına birçok eksiğiyle çıkmak zorunda kaldı. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. İkinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc
HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic
FENERBAHÇE, 910 GÜN SONRA AVRUPA'DA
Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.
Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.
PEREİRA İLE 17. AVRUPA MAÇI
Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak.
Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.
Söz konusu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına elenen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.
Fenerbahçe, play-off turunda Yunanistan'ın Atromitos takımını geçerek gruplara kalmıştı.
Molde, Ajax ve Celtic'in olduğu gruptan 2. sırada çıkan sarı-lacivertliler, son 32 turunda Lokomotiv Moskova'yı saf dışı ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.
Teknik direktör Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, son 16 turunda ise ilk maçı sahasında 1-0 kazandığı Portekiz'in Braga takımı karşısında rövanşta hakem Ivan Bebek'in kararlarıyla uzun süre konuşulduğu mücadeleyi 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.
2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Monaco takımına 2 maç sonunda elenen Fenerbahçe'de daha sonra Portekizli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.