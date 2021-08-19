Son dakika: Fenerbahçe sezonun ilk Avrupa macerasına Helsinki karşısında çıkıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Yeni sezona Vitor Pereira ile giren sarı-lacivertliler, 3-5-2 dizilişiyle yeni bir formasyona adım attı. Transfer dönemini ise oldukça sessiz geçiren Kanarya, Helsinki karşısına birçok eksiğiyle çıkmak zorunda kaldı. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek.