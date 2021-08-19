Son dakika: Roma'nın hocası Mourinho'dan Trabzonspor yorumu! "Gerçekten çok iyi takım"

Mourinho, Medical Park Stadı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe göre hazırlandıklarını belirtti.

İlk yarı Trabzonspor'u anlamaya çalıştıklarını ifade eden Mourinho, şöyle devam etti:

" Aslında iki takım birbirini anlamaya çalıştı. İlk yarı gol pozisyonu bulduk birkaç kere ama sonuçlandıramadık. 4'lü defansla başladık 3'lüye de düştük. Rakip gerçekten iyi takım. Fizik ve temposu iyi, güçlü takım, tecrübeliler. Çok çalıştıkları belli, biz de çok çalıştık kazandığımız için mutluyuz."

Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu