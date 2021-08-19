Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Roma'nın hocası Mourinho'dan Trabzonspor yorumu! "Gerçekten çok iyi takım"
Giriş Tarihi: 19.8.2021 23:27

Son dakika: Roma'nın hocası Mourinho'dan Trabzonspor yorumu! "Gerçekten çok iyi takım"

Son dakika: Roma’nın hocası Mourinho’dan Trabzonspor yorumu! Gerçekten çok iyi takım

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho, değerlendirmelerde bulundu. Portekizli teknik adam, "Trabzonspor, çok iyi takım, taraftarları mükemmeldi. Bu tip ambiyansları özlemiştik. Umarım her şey onlar için iyi olur ama kazanan gelecek hafta biz oluruz." dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen İtalya temsilcisi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, "Trabzonspor, çok iyi takım, taraftarları mükemmeldi. Bu tip ambiyansları özlemiştik. Umarım her şey onlar için iyi olur ama kazanan gelecek hafta biz oluruz." dedi.

Mourinho, Medical Park Stadı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe göre hazırlandıklarını belirtti.

İlk yarı Trabzonspor'u anlamaya çalıştıklarını ifade eden Mourinho, şöyle devam etti:

" Aslında iki takım birbirini anlamaya çalıştı. İlk yarı gol pozisyonu bulduk birkaç kere ama sonuçlandıramadık. 4'lü defansla başladık 3'lüye de düştük. Rakip gerçekten iyi takım. Fizik ve temposu iyi, güçlü takım, tecrübeliler. Çok çalıştıkları belli, biz de çok çalıştık kazandığımız için mutluyuz."

Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Takım oynadığı için bireysel performanslara girmeyeceğini ifade eden Mourinho, "Çünkü takım kazandı maçı. Gelecek hafta perşembe taraftarlarımız konuşacak, Roma'da buluşacağız. Trabzonspor, çok iyi takım. Taraftarları mükemmeldi. Bu tip ambiyansları özlemiştik. Umarım her şey onlar için iyi olur ama kazanan gelecek hafta biz oluruz." şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu!
Son dakika: Arda Turan'dan Muslera'ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı
Yerli savaş uçağından son dakika gelişmesi: Hangardan çıkıyor! F-35'e parmak ısırtacak özellikler
Başkan Erdoğan son dakika Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Aşı olmayan öğrenci ve öğretmene PCR testi şartı
Son dakika haberi | Meteoroloji'den olağanüstü uyarı! Korkutan harita: Türkiye'nin yarısından fazlası...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...
Son dakika: 10 gündür annesi ile korona tedavisi gören Emine Ün'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı!
Vatandaşların tepkilerine rağmen İBB Gençlik Parkı'nı yıktı
Son dakika haberi | Felaketi yaşadılar: Sel vurduğunda ölürsek ayrılmayalım diye
Son dakika haberi: Afganistan'daki uçaktan düşen kişinin kimliği belli oldu: Son mesajı ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Roma'nın hocası Mourinho'dan Trabzonspor yorumu! "Gerçekten çok iyi takım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA