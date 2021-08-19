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Giriş Tarihi: 19.8.2021 16:12

Trabzonspor Roma maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta başlayacak, şifresiz mi? İşte yayın kanalı

Trabzonspor Roma maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta başlayacak, şifresiz mi? İşte yayın kanalı

Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bir önceki turda Molde’yi penaltılarla geçmeyi başaran temsilcimiz Trabzonspor Serie A’nın güçlü ekiplerinden Roma ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler Trabzonspor Roma maçı yayın kanalı araştırması yaparken, Trabzon’un yıldız isimleri öne çıkıyor. Peki, Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta? İşte Trabzonspor Roma maçı yayın kanalı ve mücadeleye ilişkin detaylar;

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor bu akşam Roma ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Trabzonspor, bu karşılaşmadan önce üçüncü ön eleme turunda güçlü rakibi Molde'yi turnuvanın dışına itmeyi başarmıştı. Bordo mavili taraftarlar heyecanla maç saatini beklerken Trabzonspor Roma maçı yayın kanalı araştırmasını da gerçekleştiriyor. Peki, Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta? İşte Trabzonspor Roma maçı yayın kanalı ve mücadeleye ilişkin detaylar;

TRABZONSPOR ROMA MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde güçlü rakibi Roma ile karşı karşıya gelecek. İşte kritik mücadeleye ilişkin detaylar;

  • Trabzonspor - Roma mücadelesinde ilk düdük 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 20:30'da çalacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR, ROMA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 19 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma takımı ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Vitor Hugo'nun katılmadığı belirtildi.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme antrenmanı yaptığı, diğer futbolcuların ise dinamik ve teknik ısınmanın ardından mobilizasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık koşusu ve çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Trabzonspor, bugün saat 18.00'de Medical Park Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ROMA, BUGÜN GELİYOR

Trabzonspor'un rakibi Roma'nın bugün saat 10.00'da Roma'da yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.

Bugün saat 19.25'te Trabzon'da olması beklenen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısının saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

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Trabzonspor Roma maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta başlayacak, şifresiz mi? İşte yayın kanalı
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