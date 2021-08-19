UEFA en iyileri açıkladı! Chelsea ve İtalya damgası...

Son dakika... UEFA her yıl olduğu gibi yine sezonun en iyilerini ödüllendirecek. Sezon boyu en iyi performans gösteren futbolcular ve teknik adamlar içinden en iyileri seçen UEFA, adayları 3'e indirdi.
Chelsea'nin yıldızları Kante ve Jorginho Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, İtalyan yıldız Jorginho aynı zamanda EURO 2020'de kupayı kaldırmayı başardı.
Hem Şampiyonlar Ligi hem de EURO 2020'de nutlu sona ulaşan Jorginho'nun 1 adım önde olduğu belirtiliyor.
Diğer aday Kevin De Bruyne ise Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.
Yılın en iyi teknik direktörü adayları da açıklandı. Finale kalan 3 isim; Mancini, Guardiola ve Tuchel oldu.
İtalyan hoca Mancini, İtalya Milli Takımı'yla Avrupa şampiyonu olurken, Thomas Tuchel ise Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirdi.
Pep Guardiola ise Manchester City'nin başında Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.