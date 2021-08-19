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Giriş Tarihi: 19.8.2021 17:49 Son Güncelleme: 19.8.2021 17:52

UEFA en iyileri açıkladı! Chelsea ve İtalya damgası...

UEFA en iyileri açıkladı! Chelsea ve İtalya damgası...

Son dakika... Her yıl sezonun en iyilerini seçen UEFA, bu yılın en iyi adaylarını da belirledi. Yılın en iyi futbolcusu ve en iyi teknik direktörü için finale 3'er aday kaldı. Yılın en iyi futbolcusu adayları; Kante, De Bruyne ve Jorginho olurken, yılın en iyi teknik direkörü adayları ise; Mancini, Guardiola ve Tuchel oldu. İşte detaylar...

Son dakika... UEFA her yıl olduğu gibi yine sezonun en iyilerini ödüllendirecek. Sezon boyu en iyi performans gösteren futbolcular ve teknik adamlar içinden en iyileri seçen UEFA, adayları 3'e indirdi.

Yılın en iyi futbolcusu için adaylar şöyle: Kante, De Bruyne ve Jorginho.

Chelsea'nin yıldızları Kante ve Jorginho Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, İtalyan yıldız Jorginho aynı zamanda EURO 2020'de kupayı kaldırmayı başardı.

Hem Şampiyonlar Ligi hem de EURO 2020'de nutlu sona ulaşan Jorginho'nun 1 adım önde olduğu belirtiliyor.

Diğer aday Kevin De Bruyne ise Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Yılın en iyi teknik direktörü adayları da açıklandı. Finale kalan 3 isim; Mancini, Guardiola ve Tuchel oldu.

İtalyan hoca Mancini, İtalya Milli Takımı'yla Avrupa şampiyonu olurken, Thomas Tuchel ise Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirdi.

Pep Guardiola ise Manchester City'nin başında Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.

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UEFA en iyileri açıkladı! Chelsea ve İtalya damgası...
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