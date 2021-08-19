Vitor Pereira'dan Arda Güle ve Muhammed Gümüşkaya'ya övgü! "Karakterli oldukları için..."

Böylesine kapalı oynayan takımlara karşı sabırlı oynamaları gerektiğini anlatan Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Devre arasında bunun için neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. İkinci yarı bunun yansımalarını sahada gördük. Bana kupalar kazandıran çok maç oynadım ama bu maçın benim için özel bir yeri olacak. İlk maç bitti, henüz yolun yarısındayız. 1-0'lık skor çok fazla çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Tecrübelilerin performansında, gençlerin ortaya koyduğu karakterden gururluyum. Camia olarak takım olarak taraftar olarak çok güzel bir ruh ortaya koyduk diye düşünüyorum. Çok önemli sakatlıklar yasadık, sezon başı play-off oynuyoruz ve bu durum opsiyonları azalttı. Takım ruhuyla bunların üzerinden gelmeyi bildik. Taraftarlar bize çok yardımcı oldu. Bu maç her zaman benim aklımda kalacak. Ortaya koyduğumuz ruh ne kadar zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın bunun üstesinden gelebileceğinizin bir kanıtı."