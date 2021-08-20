Artık alıştık!

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul'da turu geçen tarafın kendileri olacağını söyledi. Yoğun seyahat programı nedeniyle rotasyon yaptığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Mühim olan gruplara kalabilmek.Burada bitirmek isterdikaçıkçası ama rakip de iyi mücadeleetti. Temaslı ve bire bir oyunun rahatsız edici olacağını söylemiştim. 2. maçta Galatasaray gereğini yapacaktır. İstanbul'da turu hallederiz. Marcao'yaverilen cezanın zamanının çok da üzerindedurmayalım. Zaten kurullarla ilgilidüşüncem belli. Değişen bir şey yok. Geçen senelerde Schalke'de oynamadan önce olmuştu, biz alışkınız Galatasaray olarak, onlara sormak lazım" ifadelerini kullandı.