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Giriş Tarihi: 20.8.2021

Artık alıştık!

Artık alıştık!
Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul'da turu geçen tarafın kendileri olacağını söyledi. Yoğun seyahat programı nedeniyle rotasyon yaptığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Mühim olan gruplara kalabilmek. Burada bitirmek isterdik açıkçası ama rakip de iyi mücadele etti. Temaslı ve bire bir oyunun rahatsız edici olacağını söylemiştim. 2. maçta Galatasaray gereğini yapacaktır. İstanbul'da turu hallederiz. Marcao'ya verilen cezanın zamanının çok da üzerinde durmayalım. Zaten kurullarla ilgili düşüncem belli. Değişen bir şey yok. Geçen senelerde Schalke'de oynamadan önce olmuştu, biz alışkınız Galatasaray olarak, onlara sormak lazım" ifadelerini kullandı.

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