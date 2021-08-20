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Giriş Tarihi: 20.8.2021 07:24 Son Güncelleme: 20.8.2021 07:24

Aslan, Danimarka’da beraberliğe razı oldu! Randers 1-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZETİ)

Aslan, Danimarka’da beraberliğe razı oldu! Randers 1-1 Galatasaray MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Süper Lig temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off mücadeleleri kapsamında Danimarkalı Randers takımıyla yeşil sahada kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısında golü bulan taraf olan Galatasaray, ikinci yarıda rakibin yakaladığı gol pozisyonuna engel olamayınca skor 1-1’lik beraberliğe taşındı. İşte maça ilişkin tüm detaylar.

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandan beraberlikle döndü. Karşılaşmanın ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekibe, Randers takımı ikinci yarının başlarında Frederik Lauenborg ile karşılık vererek skoru eşitliğe taşıdı. Maçın geri kalan kısmında gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1'lik skorla berabere kapandı.

RANDERS 1-1 GALATASARAY (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi play off mücadelesi kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Randers deplasmanında sahaya çıktı.



Play off turunun ilk mücadelesinde sarı-kırmızılı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçın 26. dakikasında Mostafa Mohamed'in asistiyle yakaladığı pozisyonu gole çevirerek takımının ilk yarıyı önde tamamlamasını sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise dakikal 54'ü gösterdiğinde Frederik Lauenborg sahneye çıkarak Randers'in ilk, maçın 2. golünü kaydetti ve skoru eşitliğe taşıdı.



Sarı-kırmızılı temsilcimiz maçın sonlarına doğru Feghouli ile önemli bir gol poziyonunu değerlendiremedi ve mücadele uzatma sürelerinin ardından 1-1'lik skorla noktalandı.

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Böylelikle Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında deplasmandan beraberlikle döndü.

HABER: sabah.com.tr

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Aslan, Danimarka’da beraberliğe razı oldu! Randers 1-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZETİ)
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