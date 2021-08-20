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Giriş Tarihi: 20.8.2021 17:20 Son Güncelleme: 20.8.2021 18:11

Beşiktaş Kaan Ayhan için harekete geçti! Oyuncun babasından flaş transfer açıklaması!

Beşiktaş Kaan Ayhan için harekete geçti! Oyuncun babasından flaş transfer açıklaması!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan son şampiyon Beşiktaş'ta transfer gündeminde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Batshuayi transferini açıklayan Beşiktaş'ın, Milli futbolcu Kaan Ayhan'a olan ilgisi sürüyor. Beşiktaş ile Sassuolo arasındaki görüşmeler devam ediyor. İtalyan kulübü transferde şartını koydu... İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

Lige 3-0'lık galibiyetle başlayan son şampiyonar Beşiktaş bu sezon, Salih Uçan, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Batshuayi, Kenan Karaman'ı transfer etti. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer görüşmelerini devam ettiriyor.

BEŞİKTAŞ KAAN AYHAN'I İSTİYOR

Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'a gelmek istediği ifade edildi. A Spor'a konuşan Sercan Dikme, Beşiktaş ile Sassuolo'nun transfer görüşmelerini devam ettirdiği ve İtalyan kulübünün transfer için bir şart koyduğunu ifade etti.

SASSUOLO KİRALAMAK YERİNE KAAN'I SATMAK İSTİYOR

Sercan Dikme: Beşiktaş'ın Kaan Ayhan'a ilgisi devam ediyor. Ancak Sassuolo ve Beşiktaş henüz anlaşmaya varamadı. Sassuolo, Kaan'ı kiralamak istemiyor. Oyuncuyu bonservisiyle satmak ve kar etmek istiyor."

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Kaan Ayhan babası Erol Ayhan'dan transfer itirafı! "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer"

KAAN'IN BABASI: "KAAN AYHAN BEŞİKTAŞ FORMASI GİYER

Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Ayhan Beşiktaş forması giyer. Sassuolo Kaan Ayhan'ın transfer için 5-6 milyon euro talep ediyor. Fakat henüz bir anlaşma yok" dedi.

YENİ TRANSFERLER MAÇ KADROSUNA ALINDI

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Mert Günok, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira kamp kadrosunda yer aldı.

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Beşiktaş Kaan Ayhan için harekete geçti! Oyuncun babasından flaş transfer açıklaması!
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