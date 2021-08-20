Beşiktaş Kaan Ayhan için harekete geçti! Oyuncun babasından flaş transfer açıklaması!

Lige 3-0'lık galibiyetle başlayan son şampiyonar Beşiktaş bu sezon, Salih Uçan, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Batshuayi, Kenan Karaman'ı transfer etti. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer görüşmelerini devam ettiriyor.