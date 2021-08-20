Beşiktaş Kaan Ayhan için harekete geçti! Oyuncun babasından flaş transfer açıklaması!

Lige 3-0'lık galibiyetle başlayan son şampiyonar Beşiktaş bu sezon, Salih Uçan, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Batshuayi, Kenan Karaman'ı transfer etti. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer görüşmelerini devam ettiriyor.
BEŞİKTAŞ KAAN AYHAN'I İSTİYOR
Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'a gelmek istediği ifade edildi. A Spor'a konuşan Sercan Dikme, Beşiktaş ile Sassuolo'nun transfer görüşmelerini devam ettirdiği ve İtalyan kulübünün transfer için bir şart koyduğunu ifade etti.
SASSUOLO KİRALAMAK YERİNE KAAN'I SATMAK İSTİYOR
Sercan Dikme: Beşiktaş'ın Kaan Ayhan'a ilgisi devam ediyor. Ancak Sassuolo ve Beşiktaş henüz anlaşmaya varamadı. Sassuolo, Kaan'ı kiralamak istemiyor. Oyuncuyu bonservisiyle satmak ve kar etmek istiyor."
Kaan Ayhan babası Erol Ayhan'dan transfer itirafı! "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer"
KAAN'IN BABASI: "KAAN AYHAN BEŞİKTAŞ FORMASI GİYER
Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Ayhan Beşiktaş forması giyer. Sassuolo Kaan Ayhan'ın transfer için 5-6 milyon euro talep ediyor. Fakat henüz bir anlaşma yok" dedi.
YENİ TRANSFERLER MAÇ KADROSUNA ALINDI
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Mert Günok, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira kamp kadrosunda yer aldı.