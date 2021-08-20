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Giriş Tarihi: 20.8.2021 20:43 Son Güncelleme: 20.8.2021 21:08

Beşiktaşlı oyuncu Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu!

Beşiktaşlı oyuncu Tyler Boyd’un yeni takımı belli oldu!

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u sezon sonuna kadar kiraladı. ABD'li oyuncu geçen sezon da Sivasspor'a kiralanmış ve gösterdiği performans beğeni toplamıştı. Boyd'un Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u sezon sonuna kadar kiralağını açıkladı. Oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayan Karadeniz ekibi, Tyler Boyd'un bu sezonki maaşının 3'te birini ödeyerek sezon sonuna kadar kadrosunda katacak.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık olarak oynayan ABD'li oyuncunun Beşiktaş ile 2023'e kadar kontratı var.

İŞTE RİZESPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Çaykur Rizespor'umuz Yeni Zelanda asıllı Amerikalı sol kanat oyuncusu Tyler Dominic Boyd'u 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

Boyd, İstanbul'da gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.



Profesyonel futbol kariyerine Yeni Zellanda takımlarından Melville United'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, ardından yine Yeni Zellanda takımlarından olan Waikato FC ve Wellington P'de oynadı.
2015 yılında Portekiz ekibi Guimares'e transfer olan Boyd, 2019'da MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Aynı yıl Beşiktaş'a transfer olan Boyd, kariyerinde çıktığı 247 maçta 52 gole imza attı.

Tyler Dominic Boyd'a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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Beşiktaşlı oyuncu Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu!
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