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Giriş Tarihi: 20.8.2021 07:23 Son Güncelleme: 20.8.2021 07:23

Fenerbahçe HJK Helsinki maç özeti ve sonucu | UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe HJK Helsinki maç özeti ve sonucu | UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maçı kaç kaç bitti?

Tv8 ekranlarında canlı yayınlanan Fenerbahçe Helsinki maç özeti binlerce futbolseverin araştırma konusu haline geldi. 21.45’te başlayan karşılaşmada ilk 20 dakika golsüz eşitlikle sona ererken öte yandan Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc. Kadrosuyla sahaya çıkan sarı lacivertli temsilcimiz galibiyet için mücadele ediyor. "Fenerbahçe HJK Helsinki maç özeti" maçtaki gelişmeleri takip etmek isteyen binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maç özeti ve sonucu...

Fenerbahçe HJK Helsinki maç özeti... UEFA Avrupa Ligi Temsilcimiz 21.45'te başlayan karşılaşmada İtalyan devi karşısında mücadele ediyor. Maçtaki gelişmeleri takip etmek ve önemli dakikaların detaylarına erişmek isteyen taraftar ve futbolseverler bu kapsamda "Fenerbahçe HJK Helsinki maç özeti" araştırmasına çıktı. İşte UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maç özeti ve sonucu gibi merak edilen tüm detaylar...

STAT: Şükrü Saracoğlu

HAKEMLER: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

FENERBAHÇE: Altay - Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel (Dk. 62 Nazım Sangare), Sosa, Gustavo, Novak (Dk. 67 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya), Zajc

HJK HELSINKI: Tanander - Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo (Dk. 87 Peltola), Hostikka (Dk. 81 Benissan), Sparv (Dk. 81 Vaananen), Jair, Riku Riski (Dk. 64 Browne), Roope Riski, Valencic (Dk. 87 Olusanya)

GOL: Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Serdar Aziz (Fenerbahçe) - Murillo, Browne (HJK Helsinki)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi sahasında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.

19'uncu dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

22'nci dakikada Saksela, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yükseltti. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas noktasının gerisinde önünde bulan Jair'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

28'inci dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında Sosa'nın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Mesut Özil'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Osayi-Samuel, pasını penaltı noktasına yakın bir noktadaki İrfan Can'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunma kaleye doğru yönelen topa savunma müdahale etti.

65'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'DAN İLK AVRUPA KUPASI MAÇINDA GOL

Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçının 62'nci dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, sarı lacivertli forma altında ilk Avrupa maçına çıktı. Dakika 65'i gösterdiğinde ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderen 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

ARDA GÜLER FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK KEZ

Fenerbahçe'de Helsinki maçının 67'nci dakikasında Filip Novak'ın yerine oyuna giren Arda Güler, sarı lacivertli forma ile ilk defa resmi bir maçta boy gösterdi. 16 yaşındaki oyuncu, oyuna girdiğinde sarı lacivertli taraftarlar, genç futbolcuya büyük destekte bulundu.

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Fenerbahçe HJK Helsinki maç özeti ve sonucu | UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maçı kaç kaç bitti?
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