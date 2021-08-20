Muhammed Gümüşkaya'nın idol olarak gördüğü bir futbolcu var mı? Kendisini en çok hangi futbolcuyla özdeşleştiriyordu?

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'NIN FAVORİSİ BRUNO FERNANDES!

Muhammed, kendi oyun stilini Manchester United'ın Portekizli orta sahası Bruno Fernandes'e benzetiyordu. Onu çok beğeniyordu.