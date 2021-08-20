İdolü Bruno Fernandes! Fenerbahçe'nin 2001 doğumlu genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya, Helsinki karşısında attığı golle futbolseverlerin takdirini kazandı. Özgüveni ve oyun bilgisiyle dikkat çeken Muhammed Gümüşkaya'nın idollerini, La Liga hayalini, sol bekten 8-10 numaraya evrilmesini Boluspor eski Sportif Direktörü Barbaros Gözneli anlattı.
'ERSUN HOCA DÖNEMİNDE SOL BEK OYNADI...'
Muhammed, daha önce Fenerbahçe'de oynadığı dönem kanat oyuncusuydu. Hatta İstanbulspor maçında Ersun Yanal döneminde sol bek oynamıştı. Genç milli takımlarda merkezde oynuyordu, potansiyelini oradan biliyorum.
Boluspor'a geliş süreci de şu şekilde oldu. Ben göreve geldikten iki hafta sonra lig başlıyordu. Fazla vaktimiz yoktu. Büyük takımların genç oyuncularını kiralamak istedik. 8-10 numarada eksiğimiz vardı, Muhammed'i kiraladık.
'EMRE BELÖZOĞLU VE EROL BULUT DESTEK VERDİ'
Ben hem Emre Belözoğlu hem de Erol Bulut ile Başakşehir'de çalışmıştım. O dönem Muhammed'i kiralarken şunu da söylemiştim: 'Siz kanatta oynatıyorsunuz ama Muhammed 8-10 numara pozisyonunda yararlanmak istiyoruz.' Onlar da bu fikre destek verdiler.
Muhammed ilk döneminde biraz bocaladı. 9 hafta kazanamamıştık, Ankaraspor maçında oyuna girdi ve ilk galibiyetimizde maçın ilk golünü attı.
Daha sonra corona virüse yakalandı ve bir süre takımdan uzak kaldı. Reha Hoca geldikten sonra Muhammed'in üzerinde durdu.
Muhammed, ilk başlarda oyunun defans tarafında pek bulunmuyordu, temaslı oyundan kaçınıyordu.
Ne zaman oyunun defansif tarafını da öğrenmeye başladı, sorumluluk almaya başladı ve farkını belli etti. İkinci yarıdaki Giresunspor maçından sonra full oynamaya başladı. Bursaspor maçında 13 top kazandı.
'ALGISI ÇOK AÇIKTIR, YABANCI DİL EĞİTİMİ...'
Muhammed çok zeki bir çocuktur. Algısı çok açık bir gençtir. Babası da matematik öğretmeni. Hem diksiyonu hem sosyal yönü kuvvetli bir futbolcu. Sürekli kendini geliştirir. Muhammed bir yandan da yabancı dil eğitimi alıyor.
'MUHAMMED'İN HEDEFİ ÖNCE FENERBAHÇE SONRA LA LİGA!'
O zaman da hedefi önce Fenerbahçe sonra La Liga'ya gitmekti. İlk önce Fenerbahçe'de düzenli oynayıp daha sonra İspanya Ligi'nde oynamak hayalleri arasında.
Muhammed Gümüşkaya'nın idol olarak gördüğü bir futbolcu var mı? Kendisini en çok hangi futbolcuyla özdeşleştiriyordu?
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'NIN FAVORİSİ BRUNO FERNANDES!
Muhammed, kendi oyun stilini Manchester United'ın Portekizli orta sahası Bruno Fernandes'e benzetiyordu. Onu çok beğeniyordu.
Bir numara Bruno Fernandes, iki numara da Di Maria diyebilirim. İkisini de çok seviyordu.