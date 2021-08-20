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Giriş Tarihi: 20.8.2021

Fırtına, Roma’ya diş geçiremedi

YUNUS EMRE SEL
Fırtına, Roma’ya diş geçiremedi

Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında güçlü rakibi karşısında müthiş bir taktik savaşı veren bordo-mavililer ikinci yarıda yıkıldı. Pellegrini’nin golüne Cornelius cevap verdi, ardından Nwakaeme’nin kaçırdığı pozisyon dönüm noktası oldu. Shomurodov skoru ilan etti

Karşılaşmaya Roma oyunu kendi sahasında kabullenerek başladı. İlk dakikalardan itibaren oyunu kontrol eden ve rakibi topsuz koşulara itmeye çalışan Trabzonspor, bu dakikalarda Mourinho'nun kontraatak futboluna da izin vermedi. Ancak 20. dakikadan sonra özellikle Bakasetas'ın topla buluşmasını engelleyen Roma, orta sahadaki pas trafiğini kesti ve oyunda üstünlüğü ele aldı ama ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 55. dakikada Mkhitaryan'ın ortasında Pellegrini arka direkte topu ağlara gönderdi. 63'te oyuna giren Cornelius 1 dakika bile geçmeden kafa ile topu Roma filelerine gönderdi. Ardından Nwakaeme mutlak bir pozisyonu harcadı ve Roma ikinci isabetli şutunda ikinci golünü Shomurodov ile bulup maçı 2-1 kazandı.

KİM ELENİRSE YAZIK OLACAK
Roma Teknik Direktörü Mourinho maçın ardından Trabzonspor'u överek, "Çok iyi iki takım karşılaştı. Bir takımın elenecek olması üzücü. Çünkü Şampiyonlar Ligi Play- Off'u ayarında bir maç oynadık. Biz kazandık ama Trabzonspor da çok iyiydi. Trabzonspor elensin isteriz ama bu üzücü, onlar da çok iyi oynadı. İlk yarı birbirimizi ölçtük. Cornelius'un girmesi sonrasında oyunun temposu değişti" dedi.

PERES'TEN ESKİ TAKIMINA ASIST
Trabzonspor'un sezon başında Roma'dan transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, eski takımını boş geçmedi. Taktik gereği hücuma fazla çıkmayan Peres, 64'üncü dakikada sağdan yaptığı bindirmede çizgiden çok güzel bir orta yaptı ve Cornelius'un golünde asiste imza attı.

TUR İÇİN İKİ FARK LAZIM
Trabzonspor'un 26 Ağustos'taki rövanşta turu geçebilmesi için Roma'yı deplasmanda 2 farklı yenmesi gerekiyor. Bordo-mavililerin tek farklı galibiyetinde maç uzatmaya gidecek. Beraberlik ve İtalyan ekibinin galibiyetlerinde ise Trabzonspor Avrupa defterini kapatacak.

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Fırtına, Roma’ya diş geçiremedi
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