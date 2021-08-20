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Giriş Tarihi: 20.8.2021 07:39

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için yeni formül

Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu için yeni formül

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in çok istediği Halil Dervişoğlu için Brentford'a 6 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulundu.

Fatih Terim'in en önemli transfer hedeflerinden biri olan Halil Dervişoğlu için yeniden düğmeye basıldı. Sarı- Kırmızılılar, Brentford kulübü ile temasa geçerek 6 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulundu.

Ancak bu rakamın 3 yıla yayılacak şekilde ödeneceği de İngilizler'e belirtildi. Görüşmeleri bizzat Başkan Burak Elmas yaparken, şimdi gözler Brentford'un vereceği yanıta çevrildi.

SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR
Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü Halil'i kesinlikle kadrosunda düşünmüyor. Milli futbolcunun transferinde önümüzdeki hafta çok sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

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Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için yeni formül
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