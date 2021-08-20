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Giriş Tarihi: 20.8.2021

Kazanmaya gideceğiz

Kazanmaya gideceğiz

Abdullah Avcı, Roma’yı devirme fırsatını kaçırdıklarını belirterek, “Çok iyi oynayarak kaybettik. Ancak rövanşa kazanmak için gideceğiz” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rövanşa Roma'yı yenmek için çıkacaklarını söyledi. Avcı şöyle konuştu: "Uğurcan Çakır'ın eline top değmeden iki gol yedik. Jose Mourinho'nun takımları dünyanın en iyisi savunmasını yapar. Üzüntüm şu; fırsat varken, kazanabilirdik. Şampiyonlar Ligi takımı ve Şampiyonlar Ligi hocasına oynadık. Biz de Şampiyonlar Ligi takımı gibi dengeli ve iyi bir organizasyonlarla oynadık. Roma'ya kazanmak için gideceğiz. Taraftarımız kaybetmemize rağmen bize destek verdi. Çünkü oyundan anlıyorlar. Çok iyi oynayarak kaybettik, bardağın dolu tarafı daha fazla. Bu takım iyi şeyler yapacak. Bunu hissettiriyorlar."

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