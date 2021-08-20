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Giriş Tarihi: 20.8.2021 13:11

O frikik olay olmuştu... Sosa'dan Arda Güler'e 'Sen yıldız olacaksın...'

O frikik olay olmuştu... Sosa’dan Arda Güler’e ’Sen yıldız olacaksın...’

Helsinki ile oynanan maçta frikik pozisyonu ile ilgili gündeme gelen Sosa-Arda ikilisi maçın ardından sabah kahvaltıda buluştu. Sosa, genç oyuncuya moral vererek 'Sen bu takımın yıldızı olacaksın.' dedi.

Samimi sohbette Arda'ya kendi tecrübelerini aktaran Sosa; "Siz bu takımın geleceğisiniz,siz oynadığınız sürece abileriniz olarak biz çok mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve o frikiki atacak çok maçların olacak" ifadelerini kullandı.

Arda da pozisyonda frikiki atmak istemesinin hayallerinden ötürü olduğunu ve asla Sosa'ya saygısızlık etmek istemediğini Arjantinli yıldıza iletti.

Avrupa Arenasının kulüp için öneminin farkında olduğunu dile getiren genç oyuncunun bu sözleri, Sosa tarafından anlayış ve sempatiyle karşılandı ve "Ben seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, birgün bu takımın yıldızı olacaksın." şeklinde karşılık buldu.

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O frikik olay olmuştu... Sosa'dan Arda Güler'e 'Sen yıldız olacaksın...'
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