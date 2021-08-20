O frikik olay olmuştu... Sosa’dan Arda Güler’e ’Sen yıldız olacaksın...’

Avrupa Arenasının kulüp için öneminin farkında olduğunu dile getiren genç oyuncunun bu sözleri, Sosa tarafından anlayış ve sempatiyle karşılandı ve "Ben seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, birgün bu takımın yıldızı olacaksın." şeklinde karşılık buldu.