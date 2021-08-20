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Giriş Tarihi: 20.8.2021 16:32

Sakatlanan Arda Turan hakkında açıklama geldi! Kısmi hasar...

DHA
Sakatlanan Arda Turan hakkında açıklama geldi! Kısmi hasar...

UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında sakatlanan Arda Turan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncunun sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edildiğini ifade etti.

Galatasaray, takım kaptanlarından Arda Turan'ın sol ayak bileği iç yan bağında kemik ödemi ve kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan'ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Sakatlanan Arda Turan hakkında açıklama geldi! Kısmi hasar...
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