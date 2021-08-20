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Giriş Tarihi: 20.8.2021 14:48

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi grupları ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi grupları ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor. Beşiktaş'ın bu sene doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde, kura çekiminin ne zaman yapılacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi, Play-Off mücadeleleri henüz tamamlanmadı. Peki, 2021 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi grupları hangi tarihte belli olacak? İşte, ŞL kuraları hakkında bilgiler

Şampiyonlar Ligi kuraları bekleniyor. Play-Off mücadeleleri devam ederken organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi merak konusu oldu. Beşiktaş, ön eleme maçlarından gelecek olan takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbadan gruplara katılım gösterecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi 2021

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi kuraları ve grupları ne zaman belli olacak?

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi grupları ne zaman belli olacak?
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