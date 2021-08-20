Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi grupları ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi kuraları bekleniyor. Play-Off mücadeleleri devam ederken organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi merak konusu oldu. Beşiktaş, ön eleme maçlarından gelecek olan takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbadan gruplara katılım gösterecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi 2021