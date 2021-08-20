Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Burak Yılmaz'ın eski hocasından transfer itirafı! Eski Galatasaraylı Lemina ile...
Giriş Tarihi: 20.8.2021 16:14 Son Güncelleme: 20.8.2021 16:18

Son dakika: Burak Yılmaz'ın eski hocasından transfer itirafı! Eski Galatasaraylı Lemina ile...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Burak Yılmaz’ın eski hocasından transfer itirafı! Eski Galatasaraylı Lemina ile...

Son dakika haberi... Geçen sezon Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz hakkında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yusuf Yazıcı, Weah, Ikone ile birlikte takımının en önemli oyuncularından biri olan Burak Yılmaz'ın eski teknik direktörü Christophe Galtier, golcü oyuncu hakkında itirafta bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Geçtiğimiz sezon Mbappe, Neymar, Icardi, Di Maria gibi yıldızları geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Lille'nin teknik direktörü Galtier, sürpriz bir kararla Nice'nin başına geçmişti. Lille, kendi sahasında konuk ettiği Nice'ye 4-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından transfer spekülasyonları yeniden başladı.

SON DAKİKA: ESKİ HOCASINDAN BURAK YILMAZ SÖZLERİ! 'EĞER BENİ ARARSA...'

Bir basın toplantısı düzenleyen Christophe Galtier, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Burak Yılmaz hakkındaki transfer iddilarını da yanıtlayan Galiter, deneyimli oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini vurguladı.

'Burak Yılmaz hakkında çok şey okudum. Eğer benimle çalışmak için ararsa ona olumlu yanıt veririm.'

Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor

Burak Yılmaz, eğer Nice takımına transfer olursa eski Galatasaraylı Mario Lemina ile aynı takımda forma giyecek.

Sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer döneminde ismi birçok Avrupa ve Süper Lig kulüpleriyle anılan Burak, kariyerine Lille'de devam ediyor.

Yeni sezona yeni bir hocayla başlayan Lille, Süper Kupa'nın ardından ligde oynadığı 2 maçta da galibiyet alamadı.

Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor

Fransız ekibi, Cumartesi akşamı ise Saint-Etienne ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın geleceği hakkındaki söylentilere yanıt verdi.

Jocelyn Gourvennec, Burak'ın Lille'de kalmak istediğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'la konuştum ve burada kendini iyi hissettiğini söyledi. Burak, Lille'de kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Aşı olmayan öğrenci ve öğretmene PCR testi şartı
Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya Arda Güler tepkisi! "Ölür müsün be vicdansız!"
Son dakika: Fenerbahçe'de forvet operasyonu! Fransızların Dembele kararı...
Yasaklar geri gelecek mi ve sokağa çıkma yasağı var mı? Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ile yasaklar geri geldi mi?
Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan üzen haber! Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!
Son dakika haberi: Meteoroloji'den olağanüstü uyarı! Korkutan harita: Türkiye'nin yarısından fazlası...
Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçları sonrası yıldız isme tepki! "Takımı 10 kişi oynattı"
Son dakika: Fatih Terim'den Marcao'nun cezasına tepki! Gedson Fernandes sözleri...
Altın fiyatları için yön yukarı döndü! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Bu fiyatlardan altın alınır mı?
Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu!
Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Burak Yılmaz'ın eski hocasından transfer itirafı! Eski Galatasaraylı Lemina ile...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA