Son dakika: Burak Yılmaz’ın eski hocasından transfer itirafı! Eski Galatasaraylı Lemina ile...

SON DAKİKA: ESKİ HOCASINDAN BURAK YILMAZ SÖZLERİ! 'EĞER BENİ ARARSA...'
Bir basın toplantısı düzenleyen Christophe Galtier, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Burak Yılmaz hakkındaki transfer iddilarını da yanıtlayan Galiter, deneyimli oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini vurguladı.
'Burak Yılmaz hakkında çok şey okudum. Eğer benimle çalışmak için ararsa ona olumlu yanıt veririm.'
Burak Yılmaz, eğer Nice takımına transfer olursa eski Galatasaraylı Mario Lemina ile aynı takımda forma giyecek.
Sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer döneminde ismi birçok Avrupa ve Süper Lig kulüpleriyle anılan Burak, kariyerine Lille'de devam ediyor.
Yeni sezona yeni bir hocayla başlayan Lille, Süper Kupa'nın ardından ligde oynadığı 2 maçta da galibiyet alamadı.
Fransız ekibi, Cumartesi akşamı ise Saint-Etienne ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın geleceği hakkındaki söylentilere yanıt verdi.
Jocelyn Gourvennec, Burak'ın Lille'de kalmak istediğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'la konuştum ve burada kendini iyi hissettiğini söyledi. Burak, Lille'de kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.