Son dakika: Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor! İrfan Can ve Novak...

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması yapıldı. Dün oynanan Helsinki maçında sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sakatlıkları merak ediliyordu.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
İrfan Can'ın 10-12 gün, Novak'ın ise 2-3 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe'de daha önce Serdar Dursun, Pelkas, Mert Hakan Yandaş ve Valencia sakatlanmıştı.
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den yapılan açıklama: "Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ları çekilmiştir.
Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.