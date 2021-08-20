Adana Demirspor Kayserispor deplasmanında! Maçta ilk gol geldi -CANLI

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Kayserispor ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor, geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Kayserispor ise ligin yeni ekibi Altay'a 3-0 mağlup oldu.
CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)
Kayserispor 1-0 Adana Demirspor
GOL: 17' Gökhan Sazdağı
İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU
Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, İbrahim, Attamah, Mane, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, İlhan Parlak
Adana Demirspor: Muric, Kaan, Rassoul, Tayyib, Svensson, Gökhan İnler, Sinan, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli.