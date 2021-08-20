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Giriş Tarihi: 20.8.2021 20:23 Son Güncelleme: 20.8.2021 21:03

Adana Demirspor Kayserispor deplasmanında! Maçta ilk gol geldi -CANLI-

Adana Demirspor Kayserispor deplasmanında! Maçta ilk gol geldi -CANLI-

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı bugünkü Kayserispor-Adana Demirspor maçıyla başlıyor. 2. haftanın açılış maçında Balotelli, Belhanda ve Akintola gibi yıldızları olan Adana Demirspor, Kayserispor'a konuk oluyor. 2 takım da geçen hafta mağlup olmuştu. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Kayserispor ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor, geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Kayserispor ise ligin yeni ekibi Altay'a 3-0 mağlup oldu.

CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)

Kayserispor 1-0 Adana Demirspor

GOL: 17' Gökhan Sazdağı

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, İbrahim, Attamah, Mane, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, İlhan Parlak

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Rassoul, Tayyib, Svensson, Gökhan İnler, Sinan, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli.

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Adana Demirspor Kayserispor deplasmanında! Maçta ilk gol geldi -CANLI-
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