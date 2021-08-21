Alex kendine iyi bakmış!

KARTAL'IN Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, yaklaşık 6 ay müsabaka oynamamasına rağmen görüntüsüyle herkesi etkiledi. 31 yaşındaki yıldızın Çin sürecinde maçsız ve antrenmansız geçen günlerinden etkilenmediği ve her gün bireysel olarak çalıştığı için vücut sağlığını çok iyi koruduğu kaydedildi. Kas yapısınıçalışmalarla güçlendiren yıldızoyuncuda yağdan eser yok. Başarılı 10 numaranın idman performansının da çok iyi olduğu ve beklenenden daha kısa sürede ilk 11'e girebileceği belirtildi.
YENİLER SAHNE ALIYOR SÜPER LIG'DE sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kartal'ınyeni yıldızları Alex Teixeira ve Michy Batshuayi de maçtaboy gösterecek. Yenilerden kaleci Mert Günok da kadroda yer aldı. Siyah-beyazlılarda bu üçlünün bugünkü mücadelede ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Kenan Karaman'ın iyi performansı ve asist yapmasıBatshuayi'nin 11'e girişini erteledi.