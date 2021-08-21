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Giriş Tarihi: 21.8.2021

Alex kendine iyi bakmış!

Alex kendine iyi bakmış!
KARTAL'IN Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, yaklaşık 6 ay müsabaka oynamamasına rağmen görüntüsüyle herkesi etkiledi. 31 yaşındaki yıldızın Çin sürecinde maçsız ve antrenmansız geçen günlerinden etkilenmediği ve her gün bireysel olarak çalıştığı için vücut sağlığını çok iyi koruduğu kaydedildi. Kas yapısını çalışmalarla güçlendiren yıldız oyuncuda yağdan eser yok. Başarılı 10 numaranın idman performansının da çok iyi olduğu ve beklenenden daha kısa sürede ilk 11'e girebileceği belirtildi.

YENİLER SAHNE ALIYOR
SÜPER LIG'DE sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kartal'ın yeni yıldızları Alex Teixeira ve Michy Batshuayi de maçta boy gösterecek. Yenilerden kaleci Mert Günok da kadroda yer aldı. Siyah-beyazlılarda bu üçlünün bugünkü mücadelede ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Kenan Karaman'ın iyi performansı ve asist yapması Batshuayi'nin 11'e girişini erteledi.

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Alex kendine iyi bakmış!
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