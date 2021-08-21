Azarovi, Avcı’yı heyecanlandırdı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetime, “İnanılmaz bir potansiyeli var. Alabilirsek büyük iş başarırız” dedi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralı doğrultusunda kadroda bulundurulacak 14 oyuncudan birinin 1997 doğumlu ya da daha küçük yaş grubunda olması gerekiyordu. Trabzonspor'da bu kriterlerisağlayan oyuncu bulunmaması nedeniylescout ekibi araştırmaları sonucu, Gürcistan'ınDinamo Batumi takımında forma giyenAzarovi'nin ismini teknik ekibe sundu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyu izlemesi sonucu yönetim kuruluna, scout ekibinin olumlu referansına ek olarak, "İnanılmaz bir potansiyeli var. Kadromuzakatabilirsek büyük bir iş başarırız" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi. Yönetim de, özellikle Sivasspor'un Konferans Ligi'nde Dinamo Batumi ile oynadığı iki maçta da dikkat çeken 19 yaşındaki sol bek için görüşmelere başladı.
'ROMA ACI ÇEKTİ'
İtalyan basını, Trabzon'un Roma karşısındaki mücadelesini övdü. LA GAZZETTADELLO SPORT: Isdırap çekildi, çünkü Trabzon çok etkili ayaklara sahipti. CORRIERE DELLO SPORT: Atletik olarak mükemmel durumdaki rakip karşısında Roma için karmaşık bir maçtı. SKY ITALIA: Trabzonspor, Nwakaeme ile zor anlar yaşattı. CORRIERE DELLA SERA: Cornelius'un golü sonrası Roma acı çekti.