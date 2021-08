"GAZİANTEP HER SENE OLDUĞU GİBİ BU SENE DE BİZİ BAĞRINA BASTI"

Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanından 3 puanla ayrılmasını dileyen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ "Gaziantep, her sene olduğu gibi bu sene de bizi bağrına bastı. Burada çok güzel dostlarımız var. Dün akşam da buradaki derneğimiz ve civar illerden gelen derneklerimizle bizleri çok güzel ağırladılar. Bugün de derneğimizin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldik. Gaziantep deplasmanı her zaman güzel geçiyor. Biz de Gaziantep'i çok seviyoruz. Çok sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız var. İnşallah akşam oynanacak olan maç da dostluk çerçevesinde olur. İnşallah, bizim kazandığımız bir maç olur ama öncelikle hak edenin kazandığı bir maç olsun. Gönlümüz Beşiktaşımızdan yana. Beşiktaş'ın kazanıp buradan 3 puanla ayrılmasını diliyorum" dedi.