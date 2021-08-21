Beşiktaş Gaziantep FK deplasmanında! VAR hakemi belli oldu...

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezona da iyi başladı. Kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden siyah beyazlılar, bu akşam Gaziantep'te üç puan arayacak. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Kasımpaşa - Giresunspor karşılaşmasının VAR hakemi Suat Arslanboğa olurken Çaykur Rizespor - Karagümrük maçının VA hakemi de Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Günün diğer maçında da Alanyaspor evinde Altay'ı konuk ediyor. Bu maçın VAR hakemi de Mert Güzenge oldu.



