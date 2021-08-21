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Giriş Tarihi: 21.8.2021 15:41

Beşiktaş Gaziantep FK deplasmanında! VAR hakemi belli oldu...

Beşiktaş Gaziantep FK deplasmanında! VAR hakemi belli oldu...

Süper Lig'in ikinci haftasında geçen hafta Karagümrük'e mağlup olan Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Son şampiyon Beşiktaş da ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti. Ümit Öztürk'ün yöneteceği maçın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezona da iyi başladı. Kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden siyah beyazlılar, bu akşam Gaziantep'te üç puan arayacak. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Kasımpaşa - Giresunspor karşılaşmasının VAR hakemi Suat Arslanboğa olurken Çaykur Rizespor - Karagümrük maçının VA hakemi de Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Günün diğer maçında da Alanyaspor evinde Altay'ı konuk ediyor. Bu maçın VAR hakemi de Mert Güzenge oldu.


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Beşiktaş Gaziantep FK deplasmanında! VAR hakemi belli oldu...
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