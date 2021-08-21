Busenaz Sürmeneli: İki olimpiyat altın madalyası alarak profesyonel boksa geçmek istiyorum

"2 OLİMPİYAT ALTIN MADALYASIYLA PROFESYONEL BOKSA GEÇMEK İSTİYORUM"

Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da dövüşmek istediğinin altını çizerek, şu cümlelere yer verdi:

"Aslında yaptığım boks, profesyonel boksu andırıyor çünkü profesyonel boksu çok izliyorum ve onların yaptığı hareketleri kendime katmak istiyorum. Ülkemi bir kez daha gururlandırmak istiyorum. 2024 olimpiyatlarında da dövüşmek istiyorum. Neden iki olimpiyat altın madalyasıyla profesyonel boksa geçmeyeyim ki. İnşallah bu olur. 2024'te de şu andan iddialıyız. Hedefimizi oraya koyduk. Orada da altın madalya alıp ondan sonra belki bir olimpiyat daha madalya bir olimpiyat daha olur ya da olmaz ya da profesyonel olur ama ilerleyen zamanlarda profesyonel boks yapmak çok istiyorum."

"OLİMPİYAT HAYALİ KURAN SPORCUNUN BÖYLE ŞEYLERDE MOTİVE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Sponsoru ile ilgili de konuşan Busenaz, "Onlar bize ulaştılar. Milli gururlarımıza manevi olarak, maddi olarak destek olmak istediklerini söylediler. Çalışma koşullarına falan baktık gerçekten sporcuyu böyle yüceltmeye yönelik anlaşmaları var. Biz de onlara yönelik çalışmalarımıza karşılıklı olarak anlaştık. Sözleşme imzaladık. Gerçekten maddi ve manevi olarak her zaman yanımızdalardı. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Amatör sporcunun bir olimpiyat hayali kuran sporcunun böyle şeylerde daha çok motive olduğunu görüyoruz. İnşallah daha bu sporcu sayımızı arttırarak güzel olimpiyat madalyaları elde eder ülkemize dönüş yaparız" açıklamasını yaptı.