Kayseri, Demir’i elinden kaçırdı!

Mavi Şimşekler, Kayseri deplasmanında geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Temposu ve gerilimi yüksek maçta Balotelli’nin asistinde Akintola, Adana Demir’e beraberliği getirdi
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Kayserispor, önemli yıldızları kadrosuna katan AdanaDemirspor'u konukoldu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekip, 17. dakikada Gökhan'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Zaman zaman gergin geçen mücadelede ikinci yarıda tempo arttı. Adana Demirspor, aradığıgolü 62. dakikadabuldu. Balotelli'nin göğsünde yumuşatıp verdiği pası, Akintola gole çevirip takımına beraberliği getirdi. İki takım da ligdeki ilk puanlarını aldı.
BALOTELLİ AYIRDI!
Tansiyonu yüksek maçta gergin anlar yaşandı. Belhanda ile tartışan Kayseri'nin hocası Hikmet Karaman'ı Balotelli, sakinleştirdi. Karaman, sarı kart gördü.